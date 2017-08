Het interimbureau ASAP werft in Polen vorkheftruckers voor banen in ons land. De vacatures voor dit knelpuntberoep raken maar niet ingevuld en arbeidskrachten invoeren lijkt de meest voor de hand liggende oplossing.

Woensdag sloeg de horeca alarm: cafés en restaurants hebben, ondanks de speciale maatregelen voor de sector, de grootste moeite om personeel te vinden. Maandag kon u in de krant lezen dat de Antwerpse haven duizend vacatures ter beschikking heeft die maar niet ingevuld geraken. En toch kampt België nog altijd met een werkloosheidsgraad van 7,6%. Daarmee zitten we niet bepaald bij de koplopers van de werkgelegenheid in Europa. Integendeel. We zijn maar een zwakke middenmoter. Waarom moeten we vorkheftruckers uit Polen halen als hier zo veel mensen zonder werk zitten? Waarom zijn er bij die vele werklozen geen mensen die in de horeca of de haven aan het werk kunnen?

Zelfs in tijden van economische hoogconjunctuur krijgen we de kloof tussen de werkzoekenden en de aanbieders van banen niet gedicht. Er zijn vacatures met hopen maar ze passen niet bij de mensen die een job zoeken.

Volgens de specialist die we in deze krant aan het woord laten, heeft dat vooral te maken met het grote aantal langdurig werklozen in dit land. Hoe langer iemand werkloos is, hoe moeilijker je hem of haar naar een nieuwe baan kunt begeleiden. Dat dat in andere landen wel lukt, is te danken aan volgehouden inspanningen. Mensen die lange tijd niet deelnemen aan de arbeidsmarkt hebben meer nodig dan een werkaanbieding, zelfs meer dan een technische opleiding. Zij moeten vakkundig en intensief worden begeleid. Daarvoor heb je mensen en middelen nodig en resultaat zul je niet meteen boeken. Het is een werk van lange adem. Dus hebben de opeenvolgende regeringen er vaak niet al te veel in geïnvesteerd. Het is politiek interessanter om in te zetten op maatregelen met onmiddellijk resultaat, zoals speciale voorwaarden voor bepaalde sectoren en flexi-jobs.

Het is dus de hoogste tijd dat de regering maximaal inzet op de activering van langdurig werklozen. Maar nog beter is het natuurlijk om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk mensen in het ‘statuut’ van langdurig werkloze terechtkomen. En daarin speelt het onderwijs een grote rol. Er komen nog altijd te veel jongeren op de arbeidsmarkt zonder diploma of met een dat vrijwel waardeloos is. Daarin investeren levert ook geen instant resultaat, maar is wel belangrijk voor de toekomst van het land.

Deze regering heeft al veel jobs gecreëerd en het gaat met de werkloosheid de goede kant op, maar pas als ze erin slaagt om die langdurige werkloosheid weg te werken, lost ze de problemen op onze arbeidsmarkt echt op.