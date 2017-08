Arendonk - Tot voor kort was zeilen een totaal onbekende sport in Cambodja, maar daar brengt Jef Moons uit Arendonk nu verandering in. Hij heeft de eerste zeilclub van het land geopend en wil een team opleiden om deel te nemen aan spelen die over zes jaar in Cambodja worden georganiseerd.

Twaalf jaar geleden verhuisde Jef Moons (54) naar Cambodja om daar een hotel op te zetten. “Ik had in 2003 door het land gereisd met een vriend en we waren meteen verliefd op Cambodja en de inwoners”, ...