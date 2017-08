Zondag eerste sjachermarkt van Achilles Van der Donck

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Lillo - In Lillo is het morgen, zondag, weer tijd voor de jaarlijkse sjachermarkt. Die lokt elk jaar tienduizenden bezoekers naar het polderdorp. Het is de eerste editie waarvan de organisatie in handen is van Achilles Van der Donck en zijn ploeg van Kunstpunt Vlaanderen. “We krijgen de steun van alle horecazaken uit het dorp”, klinkt het.

Een kwarteeuw lang gaf de familie Van Agtmael vorm aan de sjachermarkt. Twee jaar geleden zetten de Van Agtmaels er een punt achter. Morgen is het begin van een nieuw hoofdstuk.

“We hadden niet zo veel tijd om alles in goede banen te leiden”, zegt organisator Achilles Van der Donck.

“Het moeilijkste werk was om alle administratie te digitaliseren. Dat is gelukt en zorgde er meteen voor dat de 131 standhouders opnieuw vertrouwen hadden in de sjachermarkt. Het is goed dat alle horecazaken van het dorp hun schouders onder dit initiatief hebben gezet. Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt in het Landshuis voor een infostand rond de wegenwerken in de Scheldelaan.”

De Antwerpse stads­trommelaars engageren zich om de komende vijf edities muzikaal op te vrolijken. Rond 17u treden ze op in de Sint-Benediktuskerk. Gids Werner Bril geeft gratis historische rondleidingen om 10 en 14u. Ondanks wegenwerken blijft het dorp bereikbaar.