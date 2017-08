Horecaondernemer Bob Vandaele overleden: “Een echte bemiddelaar”

Antwerpen - Antwerps horecaondernemer Bob Vandaele is op 63 jarige leeftijd overleden. Hij was de oprichter de befaamde feest- en concertzalen Paradox en Surplus, en eetcafé Ultimatum op de Grote Markt.

“Bob had een neus voor horeca.” Zo vatten zijn collega’s hem samen. Hij was de oprichter van de befaamde feest- en concertzaal Paradox in de jaren 80 en 90 aan de Gedempte Zuiderdokken, waar nu Café Local is gevestigd. Deze zaal bood onder meer onderdak aan de eerste holebi-feesten. Het was via de Paradox dat reggae en ragga hun intreden deden in Antwerpen. Paradox was de bakermat van de alternatieve scene toen.

“Bob was zeer sociaal geëngageerd”, zegt Davy Brocatus, voorzitter Horeca Antwerpen en Omgeving. “Hij had een groot inlevingsvermogen. Dat maakte dat hij een grote gevoeligheid had voor behoeften van klanten.”

Kid Van Thienen, zaakvoerder van het bluescafé Kid’s Rhythm ‘n’ Blues Kaffee op de Grote Markt, kende Vandaele als sinds de Paradox. “Ik bouwde de podia mee op” , zegt Van Thienen. “Het is dankzij Bob dat ik met mijn kroeg ben begonnen. Hij had toen de Mistral, maar die zaak draaide niet. Bob vroeg of ik misschien geïnteresseerd was om de zaak over te nemen. Ik ben toen op die plek mijn Kid’s Rhythm ‘n’ Blues Kaffee begonnen.”

Na de Paradox volgde Surplus in de universiteitswijk en het eetcafé Ultimatum op de grote Markt. Vandaele engageerde zich in Horeca Antwerpen, eerst als voorzitter, later als ondervoorzitter.

“Samen met Unizo zette hij zich in tegen de verloedering van de Grote Markt en voor een nieuw reglement rond de terrassen”, zegt Nico Volckeryck, voorzitter Unizo Antwerpen Stad. “Ik was in de onderhandelingen met het stadsbestuur meestal de boeman en hij trad dan op als bemiddelaar.”

De droom van Vandaele was één groot voetgangersgebied tussen het Koningin Astridplein en de Scheldekaaien. “Dit is ons beloofd na de aanleg van het Operaplein, maar spijtig genoeg zal hij het niet meer meemaken”, zegt Van Thienen.

Uitvaartplechtigheid zaterdag 26/8 om 11u, Uitvaartvilla Noorderkempen, Bredabaan 654, Brasschaat.