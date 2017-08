Twee kleuters bijna verdronken in fortvijver

Merksem - In het Fort van Merksem zijn deze zomer al minstens twee peuters in de vijver gevallen. De dichte begroeiing van eendenkroos maakt dat de kinderen het verschil niet zien tussen water en vaste grond.

Het vijvertje in het fort van Merksem zorgt deze zomer voor opschudding bij de bezoekers. Eind juni al bezocht Marc ­Verhaeghe (58) uit Schoten het fort met zijn twee kleinzonen van 4 en 5 jaar om er de nieuwe speeltuin te verkennen.

“Op de terugweg langs de vijver wandelde mijn jongste kleinzoon voor me uit. Voor ik het wist liep hij recht op de vijver af. De vijver was, op het middenstuk aan de fontein na, volledig bedekt met het groen van eendenkroos. Dat lijkt op vaste grond en als je er een takje op gooit, blijft het liggen. Mijn kleinzoon van 4 zag het verschil dus niet tussen het vaste land en de eendenkroos, en viel in de vijver. Hij verdween vrijwel meteen onder het groen en kwam nog een keer spartelend boven. Gelukkig kon ik hem spotten, en sprong er meteen achterna. Hij werd ook vlug naar het midden gezogen, ik denk door de kracht van de pomp van de fontein. Een levensgevaarlijke situatie dus. Thuis mailde ik meteen naar het district om melding te maken van de gevaarlijke situatie. Daar klonk het dat het eendenkroos regelmatig verwijderd wordt door de groendienst.”

Maar dat laatste was klaarblijkelijk niet voldoende, want vorige week kwam Steffi Thibos met een gelijkaardig verhaal naar buiten. Ook haar zoon van 4, Kyllian, verdronk bijna in het vijvertje waarop Steffi hem achterna sprong.

Toen Steffi met haar verhaal naar buiten kwam, heeft het district meteen een reddingsboei laten plaatsen. “Die boei hing er dezelfde dag nog”, klinkt het bij districtsburgemeester Luc Bungeneers (N-VA). “We hebben ook gevraagd aan de groendienst om het eendenkroos nog vaker dan één keer op twee weken tijd te verwijderen. Meer kunnen we niet doen. Een omheining zetten lijkt me overbodig. Ik wil ook benadrukken dat kinderen onder de verantwoordelijkheid vallen van hun ouders. Het is dus hun verantwoordelijkheid om erop te letten dat het kind niet zomaar de vijver in kan lopen.”

Toch is dat volgens Marc niet voldoende. “Het is een erg gevaarlijke situatie en ondertussen zijn er al twee peuters ingevallen. Een omheining zetten kan niet zo moeilijk zijn en is veel veiliger. Ook een boei hangen is geen goede oplossing, want dat duurt veel te lang om die eraf te halen en in het water te gooien. Dit mag niet nog eens gebeuren.”