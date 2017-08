Sp.a vraagt onderzoek naar straatnamen met controversieel karakter: “Maak een Boali Van Ekolongostraat”

Mechelen - De Mechelse sp.a vraagt de stad om te onderzoeken welke straatnamen of monumenten beter verdwijnen. Vooral als ze verwijzen naar collaborateurs van het naziregime of het koloniale verleden van ons land ophemelen. “Dat is een zinvol debat waard”, reageert burgemeester Bart Somers (Open Vld).

Politici, opiniemakers en historici stellen zich vragen bij bepaalde straatnamen of monumenten. Het maatschappelijk debat is op nationaal niveau volop aan de gang. In de Dijlestad nemen de socialisten ...