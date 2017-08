Derde 2-2 op rij voor Lierse: Pallieters zien Roeselare in blessuretijd nog gelijkmaken

Drie speeldagen en drie keer 2-2: dat is het verdict voor Lierse. De Pallieters kwamen in eigen huis niet verder dan een gelijkspel tegen Roeselare dat in de blessuretijd nog de gelijkmaker wist te maken.

Roeselare zat snel op rozen, nadat Samyn een eerste kans miste, maar Lecomte minder medelijden kende en kort in de hoek besloot. Een slordig Lierse wist amper te reageren. Het waren integendeel de bezoekers die met een krulbal van Brouwers tegen de paal dicht bij een tweede treffer kwamen. Met de rust in zicht leek de gelijkmaker dan toch panklaar. Scheidsrechter Vanbecelaere wees naar de stip na vermeend handspel van Grisez, maar Joachim besloot de elfmeter nonchalant over.

De bezoekers verdubbelden ei zo na de voorsprong meteen na rust toen Brouwers alleen voor doel kwam na balverlies van Camargo, gelukkig voor de thuisploeg kon doelman Vanhamel de meubelen redden.

Lierse probeerde druk te zetten maar kwam niet tot veel kansen tot Laurent tien minuten voor tijd buiten de zestien de bal in de verste bovenhoek krulde. Enkele minuten later was het helemaal feest op het Lisp toen Dodo Elgabas een afvallende bal op de slof nam en in de netten schoof. De Pallieters leken op weg naar hun eerste zege van het seizoen in de Proximus League, maar dat was buiten Van Acker gerekend die in de blessuretijd met een knappe volley Vanhamel versloeg.

Met een 7 op 9 is Roeselare voorlopig de leider in de eerste periode van de eerste klasse B. Lierse, dat ook 2-2 gelijkspeelde tegen Beerschot Wilrijk en OH Leuven, is voorlopig vierde. Speeldag 4 staat binnen twee weken op het programma: dan wacht Lierse een moeilijke verplaatsing op Cercle Brugge.