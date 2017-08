Schoolstraten ­blijven behouden

Herentals - Wijngaard in Herentals en Klaterteer in deelgemeente Noorderwijk blijven ook in het volgende schooljaar hun statuut van ‘schoolstraat’ houden.

De stad Herentals voerde in februari in het straatje Wijngaard voor de poort van de gelijknamige basisschool een knip in door ze het statuut van schoolstraat toe te kennen. Dat betekent dat in het stukje tussen Heistraat en de ­Rankenstraat op schooldagen tussen 15.30u en 15.40u geen doorgaand verkeer mogelijk is. Ouders kunnen de school wel uit beide richtingen bereiken.

Na de krokusvakantie volgde dezelfde maatregel in Klaterteer tussen Hoogton en de Tarwestraat in Noorderwijk, met een verbod op doorgaand verkeer bij het begin en einde van de schooldag. Op die manier kunnen de kinderen van basisschool Zandkorrel zich in veilige omstandigheden van en naar school begeven. Omdat de maatregelen door ouders, leerkrachten en directie van beide scholen positief werden ervaren, herhaalt de stad ze ook vanaf september.