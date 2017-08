Skaters dringen zelf aan op orde: nieuw park krijgt halfjaar na opening gebruiksreglement

Herentals - Herentals opende net voor kerst 2016 het nieuwe skateterrein in het Stadspark. Het kent sindsdien zo’n succes dat de skaters zelf aandringen op een reglement.

Zowat twintig jaar, in skaterstijd omgerekend enkele generaties, ijverden de Herentalse skateliefhebbers voor een degelijk terrein waarop ze hun hobby kunnen uitoefenen. Die droom zagen ze enkele dagen voor Kerstmis uitkomen in het stadspark op de Belgiëlaan.

Ruim een halfjaar later heeft de stad een huishoudelijk reglement gemaakt. “We wilden eerst helemaal geen reglement voor ons skateterrein, maar in ons evaluatieoverleg drongen de skaters daar zelf op aan. Zij brachten enkele punten aan, wij vulden die verder in”, zegt jeugdschepen ­Bieke Baeten (sp.a).

De nieuwe skatekuip is een beetje een slachtoffer geworden van het eigen succes. Op mooie dagen wagen tientallen jongeren zich op hun skateboard, bmx-fiets, step of ander vervoermiddel aan allerlei tricks. Daarbij rijden beginnende of jongere gebruikers de meer ervaren rotten al eens voor de wielen. De oudere skaters krijgen zo het gevoel dat ze zelf nog nauwelijks gebruik kunnen maken van ‘hun’ park.

“Het zijn zij die er zo lang voor geijverd hebben. Maar we willen iedereen, gevorderden én beginners, de kans geven. Op het terrein is iedereen welkom met skateboard, bmx, inlineskates of een step die voor stunts bedoeld is. Gewone fietsen, brommers, scooters, waveboards en vouwsteps voor dagelijks gebruik zijn niet toegelaten. We zien nu veel kindjes met zo’n vouwstep op de piste. Het is een skatepark, geen speelplein.”

Een oplossing dient zich aan wanneer de stad een tweede skatepark op het multifunctioneel terrein op de Herenthoutseweg bouwt. “Dat is echt bestemd voor de gevorderde skaters. Het stadspark is dan beter geschikt voor de steppertjes”, zegt Bieke Baeten.