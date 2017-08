Turnhout - Joost Van Sas stond vier jaar achter de toog van ’t Krakkedulleke. 35 jaar later organiseert hij samen met Ilse Van de Ven en Dirk Van Heertum een reünie voor al die jongeren die er in de jaren 1970 en 1980 hun zakgeld achterlieten.

Ranonkel, Prutske, Boerke, Ark, Wir War, Zwarte, Tempelier, Kramik, Kasteeltje, Krakkedulleke.... aan jeugdkroegen was er veertig jaar geleden geen gebrek in Turnhout. Elk café had zijn eigen publiek ...