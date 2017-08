Bekende kledingzaak Benny Tailors houdt na 57 jaar uitverkoop

Mechelen - Benny Tailors, een van de bekendste en betere Mechelse kledingzaken, stopt ermee na bijna zestig jaar. Zaakvoerder Carlo De Backer (57) sluit zijn winkel en schakelt over op maatwerk aan huis.

Het pand Onder den Toren staat te koop, op de etalage wordt een totale uitverkoop aangekondigd van de zomer- en wintercollectie. Die start vanaf vrijdag 1 september. Momenteel is de winkel gesloten om alles voor te bereiden. “Eigenlijk hadden we nog geen zin om te stoppen, maar door de gezondheid van mijn echtgenote Eliane zien wij geen andere mogelijkheid. Daarom gaan we het over een andere boeg gooien”, vertelt Carlo.

In het voorjaar van 2018 biedt Benny Tailors zijn klanten een service aan huis aan. “Na afspraak gaan we bij onze klanten thuis langs of op kantoor. Zowel voor maatwerk van kostuums, vesten, broeken als hemden van de vertrouwde merken. Daarvoor werken wij samen met Italiaanse ateliers die hun kostuums nog echt in Italië maken. Kwaliteit vinden wij heel belangrijk. Wij hebben er recent in Milaan en Rome nog bezocht”, legt De Backer uit.

Het was zijn vader Benny die destijds als kleermaker begon in Mechelen. “Eerst aan huis. Wij keren vanaf volgend jaar dus een beetje terug naar onze roots. Mijn vader had toen nog zelf een atelier, waar hij een vijftal mensen in dienst had”, blikt Carlo terug.

In 1960 begon zijn vader een winkel, aanvankelijk op de naburige Steenweg. In 1980 verhuisde de winkel naar zijn huidige locatie Onder den Toren 10. “In de zomer van 1992 hebben wij de zaak van mijn vader overgenomen en het assortiment aan confectie gevoelig uitgebreid. Acht jaar later hebben we de winkel grondig verbouwd”, zegt Carlo.

Klanten zijn vrienden geworden

Dat hij zijn familiezaak na 57 jaar moet sluiten, valt de Mechelaar zwaar. “Het is met heel veel spijt in het hart. We hadden gerust nog vijf of zes jaar willen verder doen, maar de kaarten liggen nu anders. Dat wij samen stoppen, vind ik ook een vorm van respect naar mijn partner toe”, klinkt het. Zijn echtgenote Eliane (71) knikt instemmend. “Veel klanten zijn na al die jaren vrienden geworden. Het zullen nog zware maanden worden”, zegt ze. “Vooral het moment dat ik het bordje met ‘totale uitverkoop’ in de etalage hing, deed pijn. De mensen mooi kleden, is mijn leven. Ik heb mijn hele leven niets anders gekend. Als kind hielpen wij na schooltijd al mee in de zaak”, vertelt Carlo.

Het winkelpand staat ondertussen enkele maanden te koop. Verschillende partijen hebben al interesse getoond. “Onder meer mensen met een handelszaak. Recht tegenover de toren tussen parking Kathedraal en Grote Markt is onze winkel natuurlijk ideaal gelegen. Ik ga het hier missen”, zegt Carlo nog.