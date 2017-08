Wielertoeristen kunnen dit weekend parcours Schaals Sels verkennen via drie tochten

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Merksem - Wielertoeristen, gelegenheids-fietsers en families kunnen morgen, zondag, kennis-maken met het parcours van Schaal Sels. Koersdirecteur en voormalig beroepsrenner Nico Mattan vindt zo’n initiatief heel belangrijk. “Omdat het een band smeedt tussen de koers, de supporters en het publiek.”

In de polderdorpen en de haven hangen momenteel ruim driehonderd gele wegwijzers van Schaal Sels, deels bestickerd met drie opvallende kleuren met de woorden ‘polder’, ‘wind’ en ‘haven’ erop. Dankzij die wegwijzers kunnen fietsers morgen kennismaken met een van de drie kenmerkende ingrediënten van Schaal Sels. “De eerste tocht leidt de deelnemers over een 40 kilometer lange route met onverharde stroken en kasseien en laat ze slingeren door de laatste restanten van de Antwerpse polder”, zegt Marc Schoutens, de secretaris van Schaal Sels die met zijn collega’s de drie omlopen uitstippelde. “De wind-route, die 53 kilometer lang is, neemt de deelnemers mee door het decor van de Nederlandse polder, met de Kreekraksluis en de Brabantse Wal. De wind zal daar zeker een extra voor- of tegenstander zijn. De derde en langste tocht stuurt de deelnemers voor een trip van 63 kilometer door de haven. Lange rechte wegen langs de Schelde worden er afgewisseld met straten langs containers, windturbines en metershoge kranen. Voor de fanatiekelingen is een combinatie van twee of drie tochten uiteraard mogelijk, zodat er een maximale afstand van 156 kilometer kan worden afgelegd.”

Voormalig beroepsrenner Nico Mattan is de directeur van Schaal Sels. “Het is belangrijk dat ook wielertoeristen en gelegenheidsfietsers de kans krijgen om kennis te maken met het parcours voor de beroepsrenners”, zegt hij. “Alle grote klassiekers en semiklassiekers in Vlaanderen doen dat, zoals de Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem en Kuurne-Brussel-Kuurne. Het is logisch dat fietsers ook willen proeven van wat de profs meemaken.”

De drie routes starten en stoppen bij café De Sportduif aan de Solftplaats 6 in Berendrecht. Parkeren kan op een nabijgelegen weiland in de Oude Papenstraat. Inschrijven kan tussen 7.30 en 10.30u. Onderweg zijn er bevoorradingen. Aan het einde staat er een hapje te wachten. Deelnemen kost 10 euro, dat bedrag is cash te betalen bij de inschrijving. Inschrijven is mogelijk via toertocht@schaalsels.be.

www.schaalsels.be/agenda