Wachtrijen voor Vlaamse rondleiding in Franse grotten: “Kinderen vinden dit leuker dan een pretpark”

De Grand Site de l’Aven in het Zuid-Franse Orgnac breekt records. De Vlaamstalige rondleidingen van William Triki (67) zorgen al drie weken voor lange wachtrijen aan de ingang van het grottencomplex. “Kinderen vinden een ondergrondse wandeling in hun eigen taal leuker dan een bezoek aan een pretpark”, zegt de uitgeweken Kempenaar.

William Triki is al jaren een vertrouwd gezicht in de grot van Orgnac, een kleine gemeente op de grens tussen Ardèche en Provence. In 2010 ging hij op de Zuid-Franse site aan de slag als gids, toen nog ...