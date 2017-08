Dief steelt geld bij jeugdhuis Lanteirn

Duffel - Er is ingebroken bij jeugdhuis Lanteirn in Duffel. De dader ging met het geld uit de kassa aan de haal, maar ook met een spaarpotje waarin geld zat dat bestemd was voor een meisje dat onlangs bestolen was.

Het was een vriend van Matthijs Van Assche, de voorzitter van jeugdhuis Lanteirn, die de inbraak vaststelde. “Hij wandelde op de dijk achter ons jeugdhuis - de Lanteirn zit in het voormalige postkantoor van Duffel - en zag dat de deur helemaal open gewrikt was en schuin tegen de grond lag. We zijn onmiddellijk naar ons jeugdhuis gereden en konden alleen maar vaststellen dat we het slachtoffer waren van een inbraak”, zegt Matthijs.

“Op de beelden van de bewakingscamera’s zagen we een man aan het werk die bijna onherkenbaar was. Hij droeg een hoge trui, een petje en een bril. Hij was heel rustig, maar we zijn er wel zeker van dat hij nog geen poolshoogte was komen nemen. Hij kende zijn weg in ons jeugdhuis totaal niet. Zo forceerde hij een deur van het ventilatielokaal en belandde hij ook in de toiletten.”

Geld voor camera

De inbreker kon wel de inhoud van de kassa stelen. “En ook een spaarpotje waarin onze bezoekers giften konden steken voor een meisje. Tijdens een tuinfeestje werd haar GoPro-camera gestolen. En we zamelden geld in zodat ze een nieuwe kon kopen. Heel sneu dat ook dat geld gestolen is”, zegt Van Assche nog.

Tijdens de inbraak merkte de dader op dat er camera hing en knipte de draad daarvan door. “Ons jeugdhuis opende in april de deuren. Het is de eerste keer dat we hier ongewenst bezoek krijgen en we hopen echt dat het ook de laatste keer is. Maar het is wel de tweede inbraak in één week tijd waarbij we betrokken zijn. Vorig weekend werd de caravan van Hangavan opengebroken op het terrein van Theater Water, aan het kasteel Ter Elst. Daar werden 420 wisselbekers gestolen. Bekers die wij hadden bekomen bij het gemeentebestuur.”

Wat de dieven met de herbruikbare bekers konden aanvangen, is ook voor Matthijs een open vraag. “Je kan er alleen in Duffel iets mee doen. Op evenementen worden de plastic bekers gebruikt. Ik heb ondertussen wel vernomen dat een deel van de bekers zijn teruggevonden in een vuilniszak.”

Geen verband

De verantwoordelijken van jeugdhuis Lanteirn zijn ervan overtuigd dat de inbraak bij hen en de inbraak in de Hangavan geen verband houden met elkaar. “In het jeugdhuis was het doen om het geld, aan Theater Water om drinkbekers.”

Maandag is het overigens de laatste keer Theater Water in Duffel. Dan komen Ronny Mosuse en de groep Wally naar het terrein aan het kasteel Ter Elst.