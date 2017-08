Turnhout - Een dief stal donderdag een zak met medicijnen uit de fietstas van Tine Van den Borne. De vrouw onderging in maart een longtransplantatie en heeft die pillen dus echt nodig. “Wat kan die dief ermee doen?”

“Ik ben zo verontwaardigd dat ik mijn verhaal pas een dag later kan doen”, vertelt Tine (56). Ze was donderdagochtend in Leuven op controle geweest bij het team dat haar in maart twee nieuwe longen heeft ...