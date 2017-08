Donald Trump schuift topstrateeg Steve Bannon aan de kant

Steve Bannon, voormalig voorzitter van het oerconservatieve Breitbart News en huidig chef-strateeg van de Amerikaanse president Donald Trump, moet het Witte Huis verlaten. Dat meldt de Amerikaanse krant New York Times en werd bevestigd door twee hoge regeringsfunctionarissen.

Bannon staat bekend om zijn conservatieve, extreemrechtse ideeën. Dinsdag verklaarde Donald Trump nog dat Bannon “geen racist” is.

Op 21 juli had ook al Sean Spicer, de toenmalige woordvoerder van Donald Trump, zijn ontslag aangeboden bij de president. Amper een tiental dagen later volgde het ontslag van de vuilgebekte communicatiedirecteur Anthony Scaramucci. Die hield het voor bekeken nadat hij enkele getrouwen van Trump had doen opstappen en de nieuwe stafchef zijn ongenoegen over de New Yorker geuit had.

