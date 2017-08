Def Dames Dope lanceert na twintig jaar nieuwe single met bijhorende videoclip

In de jaren negentig scoorden ze grote hits in binnen- en buitenland, nu is Def Dames Dope helemaal terug. Na twintig jaar hebben ze een nieuwe single op de markt gebracht, “Drop It Down Low (Bailando)”.

De groep rond de zusjes Larissa en Axana Ceulemans - gekend als choreografe van K3 - werd begin jaren negentig opgericht en scoorde hits met onder andere “It’s ok, all right” en “Don’t be silly”.

Na twintig jaar radiostilte pakt de band Def Dames Dope nu dus uit met de nieuwe single “Drop It Down Low (Bailando)” inclusief spraakmakende videoclip. De twee Kempense zussen lieten hun creativiteit de vrije loop en maakten zelf het knotsgekke script.