Topdj’s uit Café d’Anvers binnenkort exclusief op vinyl te beluisteren

Het platenlabel van de nachtclub in het Schipperskwartier levert voor het eerst sinds lang werk af. Fans kunnen binnenkort tracks van internationale topdj’s als Lemakuhlar en Reboot online of in de club kopen.

“Het is de eerste keer in 27 jaar dat de club een plaat uitbrengt”, zegt Jens De Wit, die samen met Roel De Prins het label van Café d’Anvers Records runt. Clubs proberen deze manier van werken wel vaker uit. Het lukt niet altijd, maar Roel en Jens hopen een extra troef te hebben. “Wij werken samen met internationale toppers, dus we hebben er het volste vertrouwen in dat het een succes zal zijn.” En naast Capoon - nieuwe samenwerking tussen Lemakuhlar en JackJazz - wist het label nog bekende namen uit de techno-muziekwereld als Reboot en Matt Sassari te strikken.

De plaat komt uitsluitend op vinyl uit. “We hebben resoluut voor vinyl gekozen omdat het totaal iets anders is dan digitaal, want je kan het vastpakken en er naar kijken. Het is meer een hebbeding dan puur wat muziek.” Bovendien bekleedt kunstenares Evi Kennes de hoes met een kleurrijk schilderij.

De hoes van de plaat, bekleedt door kunstenares Evi Kennes

De releasedatum voor het volledige product zal rond eind september of begin oktober liggen. Je zal de plaat kunnen kopen op Decks.de, de grootste online vinylverkoper. “Ook op de site van Café d’Anvers komt er een webshop en in de club zelf zal een standje staan. Alle platen in het standje zullen een handtekening van de collaborerende DJ’s dragen.”

Het hoeft na deze editie ook niet te eindigen. “Op termijn willen we drie of vier platen uitbrengen per jaar.” We willen rond de releases ‘label nights’ organiseren in de club waarop alle dj’s draaien die betrokken zijn bij de plaat die we op dat moment uitbrengen.”