Aanhouding van beleggingsadviseur terug verlengd

Mechelen - De raadkamer heeft de aanhouding van beleggingsadviseur Nico R. uit Mechelen met een maand verlengd. De man zit al sinds april in de cel op verdenking van verduistering van geld.

Nico R., die tot afgelopen voorjaar een makelaarskantoor had op de grens van Leest met Hombeek, werd opgepakt nadat er bij de politie klachten waren binnengelopen over problemen met hun beleggingen bij de man. Opvallend: het ging om klachten van onder meer familieleden en ook van een kennis van R.

Nico R. zou (veel) geld in fondsen hebben gestoken en toen één van die fondsen niet de verhoopte winst gaf - door een faillissement - liep het helemaal mis. R. zou daardoor 250.000 euro zijn kwijtgespeeld. Om de put toch te kunnen vullen, wou hij opnieuw aan de slag met beleggingen en leningen maar uiteindelijk kwam hij nog dieper in de problemen terecht en kon hij zijn klanten niet meer uitbetalen.

Huisarrest

Het onderzoek is nog in volle gang. Voorlopig zou er sprake zijn van een tiental mensen die gedupeerd zijn. Volgens het parket draait de hele zaak om een bedrag van om en bij de één miljoen euro waarmee geknoeid is.

De raadkamer verlengde de aanhouding van Nico R. gisteren opnieuw met een maand. “Mijn cliënt zit ondertussen niet meer in de cel maar zit zijn voorhechtenis thuis uit met een enkelbandje. Dat komt dus neer op huisarrest. Wij gaan beroep aantekenen tegen de verdere aanhouding”, reageerde R.’s advocaat Frédéric Thiebaut gisteren na afloop van de raadkamer. “Zaken waarin mensen zijn aangehouden moeten voorrang krijgen op zaken waarin niemand in de cel zit. We spreken uiteindelijk over iemand die van zijn vrijheid is beroofd. Maar als ik het dossier van mijn cliënt bekijk, dan zie ik dat er de voorbije maanden maar bitter weinig is gebeurd. Het onderzoek gaat tergend traag vooruit.”

De raadsman stelt wel dat zijn cliënt zijn schuld toegeeft. “Hij rekent niet op medelijden. Hij geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt.”

De kamer van inbeschuldigingstelling behandelt het beroep binnen de vijftien dagen.