Berchem - Op een bouwwerf aan de Posthofbrug werden bouwvakkers donderdag bestolen.

De dief zag in de namiddag kans in te breken in de persoonlijke lockers van de werkmannen. Die lockers bevinden zich in een container op het terrein. De dader ging aan de haal met een portefeuille, een smartphone en geld van drie werkmannen.