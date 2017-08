Man valt presidentszetel van Taiwan aan met samoeraizwaard

Een man heeft vrijdag met een samoeraizwaard een agent van de militaire politie aangevallen die op wacht stond voor het gebouw van het Taiwanese presidentschap, zo hebben de autoriteiten gemeld. In zijn rugzak werd een Chinese vlag gevonden.

De man, een Taiwanees, werd op de plaats van de aanval opgepakt. Hij legde uit dat hij zijn politieke opinie wou uiten en dat hij het zwaard in een naburig museum gestolen had, zei de politie.

De huidige presidente van Taiwan, Tsai Ing-wen, komt uit een partij die traditioneel vijandig staat tegenover Peking. De relaties met China gaan achteruit sinds zij vorig jaar aan de macht kwam. Taiwan gaat sinds 1949 zijn eigen weg, maar Peking beschouwt het eiland als een onderdeel van zijn grondgebied.

De aanvaller “gebruikte een hamer om in een geschiedkundig museum een vitrine te verbrijzelen en een samoeraizwaard te stelen”, zei een speurder. Hij bracht met het zwaard een slag toe aan de bewaker die hem de toegang versperde tot het presidentiële bureau. De bewaker werd in het ziekenhuis opgenomen.

Het presidentschap was in het verleden al het doelwit van aanvallen. In november 2014 trachtte iemand de deur van het gebouw te rammen met een auto.