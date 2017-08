Lars (3) verovert harten met sollicitatiebrief voor NMBS: “Ik ken alle treinen”

Deurne - De 3-jarige Lars uit Deurne heeft op Twitter de harten van vele mensen veroverd. De jongen is zot van treinen en schreef een schattige sollicitatiebrief om bij de NMBS aan de slag te gaan.

Lars laat er geen gras over groeien en vat meteen de koe bij de horens. “Beste meneer, mevrouw. Mijn naam is Lars, ik word bijna drie jaar. Graag zou ik komen werken bij de NMBS. Het zit namelijk zo: ik ben er zot van, van goederentreinen, stoomtreinen, personentreinen enzovoort. Ik ken ze allemaal.”

“Mijn mama en papa weten dat ik niets liever doe dan het station bezoeken”, gaat Lars verder. “Het allerleukste is als de trein vertrekt. Dan sta ik te zwaaien naar de chauffeur van de trein. En ze zwaaien allemaal terug naar mij. En ook de lichten flikkeren dan.”

De moeder van Lars heeft haar zoon een wijze les meegegeven, zo blijkt verderop in de brief. “Zij zegt altijd: je moet doen wat je graag wil doen.” Lars heeft duidelijk goed geluisterd want hij doet er alles aan om zijn droom waar te maken.

De volledige brief van Lars kan u hieronder lezen: