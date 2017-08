De slachtoffers van de aanslagen in Spanje: Belgische moeder, de vader van een baby en een 3-jarig jongetje

Naast de veertien doden vielen er ook meer dan honderd gewonden bij de aanslagen in Barcelona en Cambrils. Een tiental gewonden verkeert nog in kritieke toestand. Dit weten we tot nu toe over de doden en gewonden.

Bij de dodelijke slachtoffers is ook een Belgische vrouw, de 44-jarige Elke V. uit Tongeren. Ze was samen met haar man en twee zonen met vakantie in Barcelona. Haar echtgenoot, een beroepsmilitair, en haar twee tienerzonen zagen hoe hun moeder werd aangereden, maar ontsnapten zelf aan het drama. Een zoon raakte wel lichtgewond. Ze keren zo snel mogelijk naar ons land terug. In Tongeren is gisteren een rouwregister geopend.

Ook de 35-jarige Bruno Gulotta, een Italiaanse vader van twee jongere kinderen, is bij de dodelijke slachtoffers. Dat maakte zijn werkgever Tom’s Hardware vrijdag bekend. De IT-specialist was met zijn gezin in Barcelona toen de aanslag gebeurde. Hij laat een vrouw, Martina en twee jongere kinderen achter. Zijn zoontje Alexander is vijf, zijn dochtertje Aria amper zeven maanden.

Bruno Gulotta Foto: Tom’s Hardware

Zijn partner Martina getuigt dat ze rustig aan het wandelen waren. Zij droeg de kleine Aria, Bruno had hun zoontje Alexander op de arm. Plots was die auto daar. Als bij wonder raakte de kleine Alexander niet gewond. Zijn moeder greep hem vast en bracht hem in veiligheid.

De 60-jarige Francisco López Rodríguez uit het Spaanse Granada is geïdentificeerd als een van de Spaanse dodelijke slachtoffers. Zijn vrouw raakte zwaargewond. Een nicht van haar is ook gewond, haar minderjarige zoon zou ook zijn omgekomen. Rodriguez was net met pensioen. Hij was jaren geleden van Granada naar Barcelona verhuisd.

Zijn vrouw raakte zwaargewond. Een nicht van haar is ook gewond. Een achterneefje van Rodgriguez stierf. Het gaat om de 3-jarige Javi Martínez. Hij woonde met zijn familie in Ruby maar ze verblijven het grootste deel van de zomer in hun vakantiehuis in Pallaresa. Burgemeester Josep Terré was zwaar aangeslagen toen hij het tragische nieuws vrijdagmiddag bekend maakte.

Ook de 75-jarige Pepita Codina kwam bij de aanslag in Barcelona om. De Joodse vrouw woonde in Barcelona en was met een familielid aan het wandelen. Ze werd zwaargewond maar overleed later in Hospital del Mar aan haar verwondingen.

De Italiaan Luca Russo, een 25-jarige ingenieur uit Padua, was met zijn vriendin op reis. Kort voor de aanslag nam Marta Scomazzon nog een selfie van het gelukkige koppeltje. Nu blijft ze alleen achter. Helemaal gebroken van verdriet. De zus van Russo heeft zijn overlijden intussen bevestigd.

Luca Russo en zijn vriendin Marta Scomazzon Foto: Facebook

In een ziekenhuis is vrijdagochtend ook een 74-jarige Portugese vrouw overleden aan haar verwondingen. Ze woonde in Lissabon en was met haar 20-jarige kleindochter in Barcelona. Ze raakte zwaargewond bij de aanslag en stierf dus later in het ziekenhuis.

Het jongste slachtoffertje is amper drie jaar en was met zijn moeder, grootmoeder en tante op stap toen de aanslag gebeurde. Zijn tante raakte ernstig gewond. Javi Martínez woonde met zijn familie in Ruby maar ze verblijven het grootste deel van de zomer in hun vakantiehuis in Pallaresa. Burgemeester Josep Terré was zwaar aangeslagen toen hij het tragische nieuws vrijdagmiddag bekend maakte.

Breuken en inwendige bloedingen

Naast een dodelijk slachtoffer vielen ook meer dan honderd gewonden. Sommigen zijn er erg aan toe.

Naast het dodelijke slachtoffer raakten nog twee Belgen gewond. Een is er erg aan toe. Hun identiteit is voorlopig nog niet bekend.

Volgens de lokale autoriteiten hebben de gewonden vooral breuken opgelopen en inwendige bloedingen als gevolg van de impact van het voertuig op hun lichaam.

De Franse autoriteiten hebben intussen laten weten dat er 26 Fransen gewond zijn geraakt. 11 van hen zijn zwaargewond.

Ook dertien Duitsers raakten gewond. Onder hen drie meisjes van een evangelische kerkgemeenschap in Schmachtendorf. De drie, twee van 17 jaar en eentje van 14 jaar, liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel, klinkt het. Ze liepen verschillende breuken op.

Foto: Reuters

Een echtpaar uit Ommen (Overijssel) in Nederland en hun 16-jarige dochter liggen ook in het ziekenhuis. Het meisje brak beide benen, maar is net als haar ouders buiten levensgevaar.

Turkse media melden dat de 33-jarige zakenman Emre Eroğlu zijn benen heeft gebroken, maar buiten levensgevaar is.

Australische jongen geïdentificeerd

Verder raakten volgens de respectievelijke autoriteiten zeker ook drie Grieken gewond, net als iemand uit Hong Kong en vier Australiërs.

Eén Australiër was volgens minister Julie Bishop nog vermist. Het het ging om de 7-jarige Julian Cadman. Het kind, geboren in het Britse Kent maar opgegroeid in Australië, raakte gescheiden van zijn gewonde moeder. Jom Cadman, de mama van Julian, is ondertussen gevonden in een ziekenhuis. Ze is zwaargewond, maar haar toestand is stabiel. Vrijdagavond is het lichaam van de kleine Julian geïdentificeerd als een van de dodelijke slachtoffers. Eerder op de middag waren al foto’s opgedoken waarom zijn lichaam vermoedelijk te zien was

Julian Cadman

De 40-jarige Heidi Nunes uit Californië zoekt haar man Jared Tucker (43) na de aanslagen. Zijn naam komt niet voor op de lijst van slachtoffers die in ziekenhuizen zijn opgenomen. Gevreesd wordt dat hij de aanslag niet heeft overleefd.

Het koppel uit Walnut Creek in Californië was in Barcelona om er hun eerste huwelijksverjaardag te vieren. De laatste keer dat de leerkracht haar man zag, was aan een juwelenkraam. Daarna ging hij even naar het toilet. Op het moment dat hij weg ging, is het gebeurd. De vrouw vreest het ergste voor haar man.

“Bij de aanslagen in Barcelona en Cambrils is zeker één Amerikaan om het leven gekomen”. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson vrijdag bekendgemaakt. Maar om wie het gaat, blijft voorlopig onduidelijk.

Heidi Nunes en haar man Jared Tucker, enkele uren voor de aanslag.

Andere slachtoffers komen uit Argentinië, Venezuela, Hongarije, Peru, Ierland, Cuba, Macedonië, Italië, Roemenië, Algerije en Spanje. De lijst met slachtoffers is nog niet compleet. Niet iedereen had identiteitspapieren op zak, wat de identificatie bemoeilijkt.

Zo lag er vanmorgen in het Vall Hebron University Hospital nog altijd een kind waarvan de leeftijd rond de zes jaar wordt geschat en waarvan de identiteit nog niet bekend was. Het liep bij de aanslag een zwaar schedeltrauma op en is nog altijd kritiek.