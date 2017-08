Chris (30) voor tweede keer in drie maanden op plaats van terreuraanslag

Chris Pawley was maar enkele meters verwijderd van de aanslag in Barcelona. Drie maanden geleden overkwam hem exact hetzelfde in Manchester. Foto: afp, reuters, instagram

Drie maanden geleden was hij aanwezig op het concert van Ariana Grande in Manchester waar een bomaanslag werd gepleegd en donderdag was Chris Pawley met zijn partner in de buurt van de aanslag in Barcelona. “Ik kan het nog altijd niet geloven”, aldus de 30-jarige Brit.

Chris Pawley uit Manchester en zijn vriend Corey Lorde waren op bezoek in de Spaanse stad toen er plots paniek uitbrak in de straten. Kort ervoor was een wagen ingereden op een mensenmassa in de Ramblas. Daarbij vielen minstens dertien doden en meer dan honderd gewonden.

“We waren in de buurt van de Ramblas”, vertelt Chris aan de Manchester Evening News. “We waren op de terugweg naar het hotel toen we plots overal politie en ziekenwagens voorbij zagen snellen en alle winkels hun rolluiken naar beneden haalden. Ik kan het nog altijd niet geloven.”

Chris Pawley was just yards away from tourist hub Las Ramblas when a van ploughed into pedestrians. https://t.co/q2LZYyfbdj — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) 18 augustus 2017

Bijna exact drie maanden geleden - op 22 mei - was Chris ook getuige van een terreuraanval. Hij stond in het publiek van een concert van popster Ariana Grande in Manchester toen een terrorist een bom liet ontploffen. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven, tientallen anderen raakten gewond. “Seconden voor de bom afging, hadden we het concertgebouw verlaten en waren we op weg naar huis”, zegt Chris, die ook toen aan de dood ontsnapte.