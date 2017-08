Foto’s opgedoken van doodgeschoten terroristen, vier verdachten gearresteerd

De speurders gaan ervan uit dat de terroristen van Barcelona en Cambrils opereerden in een cel van twaalf personen. Intussen zijn er vier mensen opgepakt, vijf anderen werden tijdens de aanslag in Cambrils door de politie gedood. Drie mensen zouden dus nog op de vlucht zijn. Een overzicht.

Wie is er gearresteerd?

De speurders hebben de voorbije 24 uur in totaal vier personen opgepakt die mogelijk een verband houden met de aanslagen in Barcelona in Cambrils. Over de gearresteerden raken stilaan meer details bekend. Volgens Spaanse media zijn ze allemaal tussen de 21 en 34 jaar oud . Twee van hen werden opgepakt in het Catalaanse stadje Ripoll.

Een van de gearresteerde verdachten is Driss Oubakir. Hij werd aangehouden in het noordelijke Catalaanse stadje Ripoll. Volgens verschillende media was het zijn jongere broer Moussa die donderdag aan het stuur van de bestelwagen zat, maar daarover bestaat geen uitsluitsel. De politie is nog steeds op zoek naar Moussa (zie boven).

Een tweede verdachte is geïdentificeerd als Mohamed Holi (21), een jongeman met Marokkaanse nationaliteit.

Geen van de vier opgepakte verdachten van de terreuraanslagen in Barcelona en Cambrils stond bij de autoriteiten gekend voor banden met terroristische organisaties. Dat heeft de Catalaanse politie vrijdag verklaard op een persconferentie. Volgens commissaris Josep Lluis Trapero werden de aanslagen van donderdag “al enige tijd voorbereid vanuit Alcanar”.

Wie is er overleden?

Vier van de vijf terroristen die donderdagnacht toesloegen in Cambrils werden neergeschoten door één agent nadat hun wagen gecrasht was. Het gaat om Moussa Oukabir, Mohamed Hychami, Younes Abouyaaqoub, allemaal inwoners van de gemeente Ripoll en Said Aallaa, afkomstig van Ribes de Freser. De vier jongeren zijn van Marokkaanse afkomst en zijn respectievelijk 17, 24, 22 en18 jaar oud, zo weten de Spaanse kranten La Vanguardia en El País, die inzage kregen in vertrouwelijke documenten van de politie.

De vijfde dader kon ontkomen, maar werd in de buurt uitgeschakeld door een andere agent. De identiteit van die persoon is voorlopig nog niet gekend.

Moussa Oukabir liet twee jaar geleden nog een opmerkelijke tekst na op Kiwi, een vraag - en antwoordforum. Op de vraag “Wat zou jij doen op je eerste dag als koning van de wereld”, antwoordde hij “Alle ongelovigen doden en enkel de moslims sparen die onze religie volgen”. Toen hem gevraagd werd in welk land hij nooit wou leven, antwoordde hij “Vaticaanstad”.

Lange tijd werd er gedacht dat Moussa trouwens de bestuurder was van de witte bestelwagen op de Ramblas. Maar dat nieuws kan voorlopig niet bevestigd worden. De Mossos, de Catalaanse politie, maakte vrijdagavond namelijk bekend dat ze nog steeds op zoek zijn naar de identiteit van de bestuurder.