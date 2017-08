Dit was het moeilijkste moment voor prins William op de begrafenis van Diana

Naar aanleiding van een documentaire op BBC vertelt prins William in de Britse media openhartig over de begrafenis van zijn mama Diana. Hij was toen vijftien, zijn broer Harry twaalf. "Achter haar kist lopen, is het moeilijkste wat ik ooit heb moeten doen", geeft de prins toe.

Het is ondertussen twintig jaar geleden en toch herinnert prins William zich de begrafenis en het plotse afscheid van Diana nog haarscherp. De prins was toen vijftien jaar, zijn broer Harry twaalf. Naar aanleiding van een documentaire op BBC vertelt William over die vreselijke dag.

"Achter haar kist lopen, is het moeilijkste wat ik ooit heb moeten doen", geeft hij toe. "Ik had voortdurend het gevoel dat ze er nog was, en dat ze naast ons liep om ons te steunen terwijl we die afschuwelijk lange afstand moesten overbruggen."

Ook prins Harry herinnert zich dat moment nog. "Mama was net gestorven, en wij liepen daar. Een lange weg, terwijl duizenden mensen ons aan het bekijken waren langs de kant van de weg en op televisie nog meer miljoenen mensen naar ons keken. Geen enkel kind zou dat mogen meemaken."

"Ik herinner me ook nog hoe de handen van de mensen nat waren van alle tranen die ze hadden weggeveegd", vult prins Harry aan.