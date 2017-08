Deens regenjassenmerk Rains opent nieuwe winkel in Kammenstraat

Antwerpen - Het Deense label Rains opent op donderdag 31 augustus een conceptstore in de Kammenstraat. Het toonaangevende merk op gebied van regenkleding zet daarmee voor het eerst voet op Belgische bodem.

De voorbije weken werden we eraan herinnerd, ook in de zomer blijft het in België niet droog. ­Gelukkig weet een modemerk als Rains de regenjas weer modieus te maken. Het Deense label her­interpreteert sinds 2012 de traditionele rubberen regenjas vanuit hun hoofdkwartier in het Deense Egaa. Het merk laat zich inspireren door het Scandinavische weer en de bijbehorende esthetiek. Daarbij hebben ze aandacht voor traditionele methodes, maar evengoed voor innovatieve technieken. Het resultaat zijn minimalistische en verfijnde designs waarmee je modebewust door weer en wind gaat.

België past in het verhaal

Een winkel van Rains in Aarhus, Denemarken. De conceptstore in Antwerpen zal er ongeveer hetzelfde uitzien Foto: Stefan Wessei

Sinds het begin van Rains is ­België een belangrijke markt. “Belgische retailers zijn mee met het verhaal en de manier waarop wij het merk willen presenteren, als lifestylebrand. Onze regen­jassen worden verkocht door de ­beste retailers en gedragen door belangrijke trendsetters”, aldus het Deense label. Door dat goed uitgebouwde retailnetwerk staat Rains in België al sterk. In Antwerpen koop je de kleurrijke ­regenjassen onder meer al bij ­Juttu, De Kampeerder, Moose in the City en Rewind Design, en vanaf 31 augustus is er dus ook de conceptstore. Die opent de deuren tussen de koffiebars, restaurants en boetieks van de Kammenstraat.

Nieuw leven voor iconen

Komend seizoen zet Rains in op klassiekers, iconen die de geschiedenis generatie na generatie overleven. Zo worden de bomber, de parka, de mackintosh en rechte coach jackets nieuw leven ingeblazen. Naast een uitgebreide lijn aan waterdichte outerwear biedt de winkel ook tassen, accessoires en stuks aan die in samenwerking met geselecteerde merken en ­designers werden ontworpen.

“Er komen een aantal interessante samenwerkingen en limited editions aan, maar daar kunnen we momenteel nog niet meer over vertellen. Voor updates kunnen jullie de lokale Facebookpagina in de gaten houden”, geven de Rains- mensen nog mee.

Rains store, Kammenstraat 42, 2000 Antwerpen, opent donderdag 31/8 van 17u tot 21u.

www.rains.com

Facebook: Rains (Antwerpen).