De Lijn schrapt reken- en taalproef voor kandidaat-chauffeurs

Antwerpen - De Lijn past de selectievoorwaarden aan voor de aanwerving van buschauffeurs en trambestuurders. Zo wordt onder meer de taal- en rekenproef geschrapt. De kennis van het Nederlands zal nog wel worden getest tijdens het sollicitatiegesprek.

Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een vraag van Vlaams Parlementslid Annick De Ridder (N-VA). Die plaatste eerder al vraagtekens bij de selectieprocedure van De Lijn. Zo stelde De Ridder vast dat slechts 4 van de 134 kandidaten door een eerdere selectie geraakten.

De Lijn heeft nu de selectievoorwaarden herbekeken en aangepast. De taal- en rekenproef is geschrapt, omdat ze volgens de minister niet meer relevant is voor een job als buschauffeur. De kennis van het Nederlands zal nog wel worden getest tijdens een sollicitatiegesprek.

Om de eerste stap naar de selectieprocedure te verlagen, kunnen kandidaten al een test online en dus van thuis afleggen. “Deze actie heeft tot doel de grote uitval tussen het solliciteren en het effectief deelnemen aan de eerste proef te verminderen”, zegt Weyts. “In de periode januari-april lag dit uitvalpercentage nog op 44%.”

Ook enkele medische vereisten zijn geschrapt. Vroeger mochten kandidaten geen bril dragen of zwaarlijvig zijn. Dat is nu niet meer het geval.

Hoewel het aantal kandidaten in januari 2017 met 200 hoger lag dan in 2016, zijn nog steeds niet alle vacatures ingevuld. Tot vandaag zijn van de 220 Antwerpse vacatures voor buschauffeur er amper 83 ingevuld. Dat is 38%. Bij de trambestuurders zijn 32 van de 113 vacatures ingevuld. Dat is 28%.