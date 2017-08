Hoogstraten - Het seizoen van de kiwibessen is net gestart. Bij de Kempense telers hangen heel wat minder vruchten aan de planten dan de voorbije jaren. De late nacht-vorst in de lente heeft ook voor andere fruitsoorten gevolgen.

De kiwibes is een vrij nieuwe fruitsoort in onze streken. Coöperatie Hoogstraten heeft in 2008 de eerste groene vruchten op de markt gebracht. Vorig jaar werd een nieuwe machine gekocht die de kiwibessen ...