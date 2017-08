Schoten - Elektro Van Uffelen zal na de jaarlijkse zomersluiting niet meer heropenen. Zaakvoerder Paul Van Uffelen heeft na 62 jaar zelf de stekker uit de bekende familiezaak getrokken en de boeken neergelegd. Het is de zoveelste kleine elektrozaak in de regio die de deuren moet sluiten.

De Rechtbank van Koophandel in Antwerpen sprak op 10 augustus het faillissement uit van Elektro Van Uffelen, dat gespecialiseerd was in huishoudtoestellen, televisies, stereoketens en verlichting. Meester ...