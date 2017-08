Bommengordels waren vals, ook derde persoon opgepakt in verband met aanslagen

De man die donderdag op de Ramblas in Barcelona tientallen mensen aanreed, is nog niet opgepakt. Dat heeft Josep Lluís Trapero, het hoofd van de Mossos d’Esquadra, gemeld op een persconferentie. Er is wel geen reden om aan te nemen dat de man gewapend is, noch om te vrezen voor een nieuwe aanslag.

Volgens Josep Lluís Trapero reed een bestelwagen rond 16.50 uur de centrale laan van de Ramblas op, waar het voertuig zoveel mogelijk mensen aanreed. Ter hoogte van het Liceú, het operagebouw van Barcelona, hield het voertuig halt en stapte de bestuurder uit.

“Die man verliet vervolgens de omgeving”, zei het hoofd van de Mossos. “Op basis van verschillende getuigen werd zijn signalement verspreid en werd een zoekactie op touw gezet, waarbij de omgeving en de stad werden afgesloten.”

De man kon nog niet opgepakt worden maar volgens Trapero is er geen reden om aan te nemen dat hij gewapend is. “Verschillende getuigenissen spreken dat expliciet tegen”, aldus de politie-officier. “Een aantal verklaringen maakten melding van een gijzeling in een bar maar dat bleek niet te kloppen.”

UPDATE Drie arrestaties

Het onderzoek dat na de aanslag begon, heeft intussen al geleid tot de arrestatie van twee personen, één in Ripoll en één in Alcanar, aldus nog Josep Lluís Trapero. Beiden worden rechtstreeks in verband gebracht met de aanslag zelf of de voorbereiding ervan.

De verdachte die in Ripoll is opgepakt, is Driss Oukabir, de man van wie eerder gemeld werd dat hij de twee bestelwagens zou gehuurd hebben die bij de aanslag zouden gebruikt zijn. Eén werd achtergelaten op de Ramblas, de andere werd teruggevonden in Vic. Over de bestelwagen die in Vic werd teruggevonden, gaf de politie-officier evenwel geen commentaar. Volgens Trapero heeft Oukabir zichzelf niet aangeboden bij de politie maar werd hij op straat herkend door een patrouille van de Mossos en opgepakt.

De Spaanse politie heeft zonet een derde persoon opgepakt in verband met de aanslagen. Dat meldt de Spaanse krant El Pais en bevestigt de Mossos d’Esquadra ook op Twitter. De verdachte werd opgepakt in het Catalaanse Ripoll, op zowat 100 kilometer van Barcelona. De Spaanse media meldden vrijdagmorgen ook, op basis van het Catalaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de bommengordels die gedragen werden door de terreurverdachten die doodgeschoten werden in Cambrils, vals waren.

Foto: AFP

Ontploffing

In Melilla, één van de Spaanse enclaves in Marokko, vond woensdag rond 23.15 uur een ontploffing plaats die het leven kostte aan één man. Zeven mensen raakten ook gewond, van wie één er erg aan toe is. Die ontploffing vernielde een woning, waar het overleden slachtoffer en de zwaargewonde man verbleven. In de woning lagen een 20-tal gasflessen en de ontploffing zou het gevolg zijn van een opeenhoping van gas.

Volgens het hoofd van de Mossos heeft het onderzoek uitgewezen dat er een verband is tussen de aanslag in Barcelona en het pand in Alcanar dat door de ontploffing vernield werd maar welke die link zou zijn, werd niet verduidelijkt.

In de Catalaanse badplaats Cambrils, op een honderdtal kilometer van Barcelona, zijn in de nacht van donderdag op vrijdag zeven mensen gewond geraakt. Terroristen hebben er geprobeerd om net zoals in Barcelona eerder op de dag in te rijden op voetgangers. De politie wist vier terroristen meteen te doden, een vijfde is later aan zijn verwondingen overleden. Volgens de politie houdt ook die nieuwe aanslag verband met die donderdag in Barcelona.

Foto: AP

Politiecontrole

Trapero kwam ook nog terug op het incident op de Diagonal, de snelweg vlakbij Barcelona waar een vrouwelijke sergeant van de Mossos werd aangereden door een Ford Focus die aan een politiecontrole wou ontkomen. De bestuurder van die Ford werd later dood teruggevonden. Het ging volgens het hoofd van de Mossos om een man van Spaanse nationaliteit die minstens voorlopig niet in verband wordt gebracht

Het incident op de Diagonal vond rond 19.24 uur plaats. De politiediensten controleerden alle voertuigen die Barcelona wilden verlaten maar een witte Ford Focus probeerde aan die controle te ontkomen door op de Mossos in te rijden. Twee Mossos raakten daarbij lichtgewond. De Ford Focus werd korte tijd later teruggevonden in Sant Just Desvern, met de bestuurder dood achter het stuur. Het is nog niet duidelijk of de man omgekomen is door politiekogels of zichzelf van het leven beroofd heeft. Ook is nog niet bevestigd dat hij een verdachte zou zijn van de aanslag. Rond 22.00 uur was de politie nog bezig het voertuig te onderzoeken op explosieven.