Vlamingen in Barcelona getuigen: “De paniek was enorm. Iedereen begon te rennen”

Pure horror. Onbeschrijfelijke paniek, zeggen getuigen. Barcelona is een populaire bestemming bij Vlamingen. Een aantal getuigt wat ze gezien hebben. Voor zover bekend zijn er geen landgenoten bij de slachtoffers. Maar de hulpverlening is nog volop aan de gang.

“Wij zaten op 50m meter van de plaats van de aanslag en waren aan het shoppen toen mensen plots roepend naar binnen liepen. Ook kwamen ook gewonden binnen. De rolluiken van de winkels gingen onmiddellijk naar beneden en de veiligheidsdiensten lieten ons langs de nooduitgang buiten”, zegt Chantal Fontana.

“We zagen mensen op de straat liggen. Hevig bloedend. Er was paniek. We zijn dan het Mobile World Center ingelopen. Na ons ging ook hier het rolluik naar beneden. We zitten nu vast in het centrum op de tweede verdieping. We moeten wegblijven van de ramen en horen vooral sirenes buiten. Mijn man zit vast in de Fnac maar is ook ongedeerd. Op de Plaza de Catalunya zitten nu enkel nog de duiven.”

Vlaming Tom Cuypens is momenteel in Barcelona, in de buurt van de Ramblas. Hij hoorde geweerschoten en zag veel paniek: “Er kwamen plots een pak mensen op ons afgerend”, vertelt hij aan VTM Nieuws.

Cuypens is als begeleider in Barcelona met een honderdtal jongeren voor een dagexcursie. Hij kreeg rond 17.30 uur telefoon van een van de kinderen: “Ze belden om te zeggen dat er iets gebeurd was. Meteen zagen we mensen wegrennen en hoorden we geweerschoten”, legt hij uit.

Marc Esparcia, een 20-jarige student, was op de plaats van de aanslag. “Het was druk op het plein, veel families ook. Het is een plaats die alle toeristen willen bezoeken. Er was plots lawaai en iedereen begon te rennen voor zijn leven. Verschillende personen werden geraakt. Het was horror. De paniek was groot”, zegt hij.

De Vlaamse Femke Dutoit is op kamp met jongerentravel en was net vandaag in Barcelona. ‘Toen wij binnengingen in Mango hoorden mijn vrienden en ik een luide klap. Wij gingen net naar buiten. Iedereen begon te lopen naar achter in de winkel.” De winkel is intussen gesloten. “Het personeel vangt ons goed op. De deuren gingen direct dicht en we krijgen fris water.”

De buurt is volledig afgesloten en alle winkels zijn dicht. Ook metrostations zijn gesloten, zeggen getuigen ons aan de telefoon.