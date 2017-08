Expo Malpertusa bij nieuwe lokaal

Herentals - Op zaterdag 9 september vieren de scouts & gidsen Reynaert-Adinda uit Herentals weer hun jaarlijks evenement Expo Malpertusa. De festiviteiten vinden dit jaar plaats naast hun nieuwe lokaal, dat volop in opbouw is.

“Met ‘den Expo’ vieren we, zoals elk jaar, de verjaardag van onze scoutsgroep”, vertelt Lore Malcorps, groepsleiding van Reynaert-Adinda. “Op deze dag tonen we aan ouders wat hun kinderen elke zaterdag aanvangen. Naast een gesjorde mega-constructie, spelen we een spel voor jong en oud, serveren we stoofvlees met friet en tegen de avond zijn er optredens tijdens een gezellig kampvuur”, aldus de groepsleidster.

Muziek zal gebracht worden door plaatselijke groepen ‘Kirry’s Way Back’ en ‘Last Living Souls’. Dit jaar viert de 20-koppige leiding ook de goede vorderingen in de bouw van hun nieuwe lokaal.

Want, na jaren van dromen krijgt het nieuwe ‘Malpertuus’ eindelijk vorm, en zullen alle leeftijdsgroepen onder één dak gehuisvest worden. Het oude lokaal werd vorig jaar reeds gehalveerd om plaats te maken, en was reeds jaren daarvoor ongeschikt om nog activiteiten met leden in te organiseren.

Wie een glimp van het nieuwe lokaal van de scoutsgroep wil opvangen, kan op 9 september 2017 meteen ook de honger stillen met frietjes met stoofvlees. Iedereen is welkom.