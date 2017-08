Zes hacks die van pas komen in de badkamer

Klungelaar in de badkamer of als je een reiskit vol toiletspullen moet samenstellen? Vergeet het: met deze zeven hacks in een filmpje van entertainmentsite Bright Side, dat al 56 miljoen keer is bekeken, ga je uiterst slim te werk.

Geen idee waar je stijltangen moet opbergen? Een pvc-buis uit de doe-het-zelfwinkel is een goede optie. Verf ze in een funky kleurtje, trek er een kous overheen en je kunt de tools er zo in plaatsen. Voor dames die klungelig zijn met fond de teint en andere make-up: gebruik een vochtig doekje om de lavabo weer kraaknet te maken.

Scheermesjes beschermen

Scheermesje meenemen op reis maar geen beschermkapje, dan is een lijmpistool je redding. Duw wat lijm over de mesjes en laat even drogen. Eens op je bestemming kun je de laag lijm makkelijk verwijderen. Een lepel en kleefpasta meenemen in je handtas is een slim idee als je geen toiletbril wil aanraken. Kleef een bolletje pasta op de achterkant van de lepel en bevestig aan de toiletbril om deze omhoog of omlaag te brengen. Nadien kun je het lepeltje in een zakje meenemen in je tas.



Make-upborstels schoonmaken



Voor de dames die graag een extra onderbroek op zak hebben: met een eenvoudige roltechniek kun je ze zo klein maken als een tampon en onopvallend wegmoffelen in je handtas. Make-upbortels reinigen kan je dan weer met behulp van een klembord en een lijmpistool. ‘Teken’ verschillende lijnen op het klembord, leg er wat vloeibare zeep op en laat het water stromen. Wrijf nu over de lijnen met de borstels om ze grondig schoon te maken.