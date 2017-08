Daarom gaat deze grappige fotoshoot met 'baby' de wereld rond

Kersverse ouders zijn tegenwoordig dol op fotoshoots met hun pasgeboren baby's. Niet iedereen krijgt daar echter de kans toe. Rebecca Hayes en David Ward gingen kort na de geboorte van hun zoon elk hun eigen weg en planden uiteindelijk eenentwintig jaar na datum hun fotoshoot met hun zoon. En die is op zijn minst bijzonder te noemen.

Rebecca Hayes en David Ward begonnen te daten op de middelbare school. Tijdens haar laatste jaar raakte Rebecca zwanger van hun zoon Clayton. Het koppel ging korte tijd later uit elkaar en beiden stapten met iemand anders in het huwelijksbootje. Ze bleven wel contact houden omwille van hun zoon.

Jaren later bracht het noodlot het koppel terug samen. Toen Rebecca's echtgenoot stierf in 2013, wierp David zich op als haar grote steun en toeverlaat. Twee jaar later bezweek ook Davids echtgenote aan de gevolgen van kanker. Hun vriendschap evolueerde terug in liefde en sindsdien zijn de twee onafscheidelijk.

Hun zoon Clayton is ondertussen éénentwintig, maar dat weerhield hen er niet van om een grappige fotoshoot te plannen waarin hij de rol van pasgeborene op zich mocht nemen. "We hadden verschillende discussies over de maatregelen die we konden nemen om te voorkomen dat de foto's er 'creepy' uit zouden gaan zien", vertelt Rebecca aan de Britse krant The Huffington Post. "Ik zal er niet om liegen, we hebben wel degelijk gediscussieerd over een grote babymand en een reusachtige teddybeer. Uiteindelijk beslisten we om het zo eenvoudig mogelijk te houden."



