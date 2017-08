Chirurg die dochter vermoordde, probeert zelfmoord te plegen in de cel

Mehrnaz D. (49), de neurochirurg van het UZ Leuven die eind juli haar 14-jarige dochter Eline vermoordde, heeft zich dinsdag in de gevangenis van Hasselt van het leven proberen te beroven. Ze probeerde haar polsen over te snijden. De vrouw werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.

De topchirurg zit sinds 26 juli in de cel voor de moord op haar dochter Eline. Volgens haar advocaat Jef Vermassen waren moeder en dochter allebei depressief en wilden ze “samen uit het leven stappen, maar is dat bij de moeder mislukt”. De neurochirurg had het naar verluidt erg moeilijk met de ziekte van Eline, bij wie op haar zesde kanker werd vastgesteld.

Hoewel het meisje intussen genezen was verklaard, kampte ze nog met psychologische problemen. Zo ging Eline een tijdje in therapie bij kinderpsychiater Peter Adriaenssens. Vermassen drong er eerder al op aan om zijn cliënte in een psychiatrische instelling te laten opnemen, omdat hij vreesde voor een wanhoopsdaad. De rechter ging niet in op zijn verzoek.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be