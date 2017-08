De Proximus League is intussen aan zijn derde speeldag toe en Lierse is nog steeds op zoek naar de eerste zege van het seizoen. Vanavond tegen Roeselare is het al een beetje 'money time' voor de Pallieters. Een makkelijke opgave zal het niet worden, want de West-Vlamingen startten de competitie met een 6 op 6. Volg de wedstrijd hier op de voet vanaf 20u30.

Tussenstand. LIERSE 0 - 1 ROESELARE