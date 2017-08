Met de scootmobiel naar de Rubensmarkt

Marktkramers die zich uitdossen in prachtige historische kostuums uit de tijd van Antwerpens beroemdste schilder: dat is het concept van de Rubensmarkt, die gisteren plaatsvond in de oude binnenstad. Bezoekers konden bij zowat 200 kramen terecht voor voeding, decoratie, cadeaus en gebruiksvoorwerpen. Al konden niet alle marktkramers verhullen dat hun koopwaar niet uit de tijd van Rubens komt...