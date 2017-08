Antwerpen - Met zijn vorige drie uitdagingen haalde de Zwitserse Vincent in drie jaar tijd zo’n 35.000 euro binnen voor medisch onderzoek naar hersenkanker. Nu gaat hij letterlijk en figuurlijk verder en overbrugt hij 4.000 kilometer met fiets, slaapzaak en goede moed.

Vincent B. (40), die liever zijn familienaam niet deelt, is ondertussen ongeveer in de helft van zijn nieuwste uitdaging. Een maand geleden vertrok hij in Noorwegen en maandag deed hij Antwerpen aan om ...