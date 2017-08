Antwerpse agentes raken gewond bij redden van jonge vrouw in Schelde

Antwerpen - In een poging om een jonge vrouw te redden van de verdrinkingsdood, zijn twee Antwerpse politieagentes gewond geraakt.

De feiten dateren van de nacht van zaterdag op zondag, aan de Sint-Michielskaai. Verschillende hulpdiensten kregen een oproep dat er een persoon in het Scheldewater terecht was gekomen. Toen de eerste hulpdiensten ter plaatse kwamen, zagen ze de onderkoelde dame tussen de kaaimuur en een schip drijven. De 23-jarige dame had haar kleding en identiteitspapieren achtergelaten op de kade, wellicht omdat ze een wanhoopsdaad wilde plegen.

Brug stort naar beneden

Foto: BFM

De ambulanciers die ter plaatse kwamen, gooiden een reddingsboei naar de vrouw, zodat ze zich kon vastklampen. Op datzelfde moment probeerden twee politieagenten om op het aangemeerde schip te geraken, om van daaruit de vrouw uit het water te kunnen redden. Dat liep echter faliekant mis. Toen de agentes over de brug naar het schip liepen, stortte de brug samen met de agentes naar beneden. De twee politieagentes belandden 8 meter lager in het Scheldewater, tussen de wal en het schip.

Werkonbekwaam

Bij hun val liepen ze ernstige verwondingen op zoals snijwonden en kneuzingen. “Een van de agentes is minstens tien dagen werkonbekwaam”, aldus politiewoordvoerder Sven Lommaert. De politieagentes konden met veel moeite uit het water worden gered door de ambulanciers en de brandweer.

De dame die in het water was gesprongen, kon zo goed als ongedeerd uit de Schelde worden gered.