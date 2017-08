Mooimakers strijdt tegen zwerfvuil: “Thuis gooi je afval ook niet op de grond”

Antwerpen - Op het voetpad van de Antwerpse Schoenmarkt installeerde Mooimakers, het Vlaamse samenwerkingsverband tegen zwerfvuil en sluikstort, gisteren een woonkamer om mensen bewust te maken van zwerfvuil.

“Je moet de openbare weg ­eigenlijk bekijken als je eigen woonkamer”, klonk het bij Arnout Bouckaert van Mooimakers aan de Groenplaats. “Thuis gooi je ­afval ook niet op de grond, maar wel in de vuilnisbak. Die boodschap willen we vandaag persoon- lijk aan voorbijgangers duidelijk maken. In Vlaanderen moet jaarlijks zo’n 17.500 ton zwerfvuil en sluikstort opgeruimd worden, goed voor een prijskaartje van 61 miljoen euro. Dat probleem willen we aanpakken. De woon­kamer trekt de komende weken van stad tot stad in Vlaanderen om zo veel mogelijk mensen bewust te maken.”

Passanten konden plaatsnemen in de zetels in de woonkamer. Ze kregen ook elk een recyclagetas mee met een extra vakje om afval in te bewaren. “Mijn tas is een stort tot ik aan de vuilbak kom, staat er te lezen op de tas. Wie afval heeft, durft dat weleens in zijn tas gooien. Ook gebeurt het dat mensen hun tas niet vuil willen maken met het afval en het dan maar op de grond gooien. Vandaar onze handige recyclagetas met extra vakje. Zo’n tas is uiteraard ook een goed alternatief voor plastic winkelzakjes.”

Foto: Wim Hendrix

Foto: Wim Hendrix