Gigantische smiley promoot Antwerpen vanuit de lucht

Antwerpen / Wommelgem - Antwerpen heeft er een gigantische luchtballon bij. Een van 35 meter hoog, met een smiley. Die moet het toerisme vanuit de lucht promoten.

Danny Bertels viert de twintigste verjaardag van zijn gelijknamige ballonbedrijf met de lancering van een XXL-luchtballon met een smiley. Maandag namen hij en ballonvaarder Peter De Bock een delegatie van de toeristische dienst Visit Antwerpen en enkele journalisten mee in de mand van hun aanwinst.

“Het is te weinig bekend dat je met een ballon over de stad mag vliegen”, zegt Peter De Bock. “Vroeger deed de luchtverkeersleiding in Deurne moeilijk, maar tegenwoordig onderhouden we de beste relaties met hen. Zelfs de haven is geen no-flyzone. Het is echt indrukwekkend om de kathedraal of Het Steen vanuit de lucht te zien.”

De nieuwste ballon is 35 meter groot. De mand biedt plaats aan veertien staande passagiers. Een ticket kost 149 euro per persoon.

Moederdag

Mochten ook mee maandag: Monique Verdickt van Moeders voor Moeders en medewerkster Christel Kuppens. Een speciaal moederdaggeschenk. “We zullen Monique en haar team van vrijwilligers voortaan rond 15 augustus elk jaar uitnodigen om met ons mee te vliegen. Zij zijn onze mascottes. Het is onze manier om hen te bedanken voor hun goede werk.