Antwerpen - Het bisdom Antwerpen heeft maandag en dinsdag de tenhemel-opneming van Maria gevierd. Dat gebeurde onder meer met de processie vanuit en rond de kathedraal, die onder de kijklustigen ook vicepremier en kersvers Antwerpenaar Kris Peeters mocht verwelkomen.

In de kathedraal waren monitors opgesteld zodat wie slecht te been is ook zittend via de schermen de processie kon volgen. Zowel de processie als de eucharistie waren live te volgen op Kerknet via een livestream op YouTube.