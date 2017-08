Slimme vuilnisbakken nu ook op de Meir

Antwerpen -

Op de Meir en de Wapper zijn de afgelopen dagen elf big belly-vuilnisbakken geplaatst. Zo’n vuilnisbak heeft de capaciteit van zes klassieke vuilnismanden. De big belly’s drukken het afval samen, zodat er veel meer in kan. Ze geven de dienst Stadsreiniging ook een seintje als ze moeten worden leeggemaakt. Niet schrikken trouwens, als u er afval in werpt, want ze maken nog eens muziek ook.