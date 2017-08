Brasschaat - In Maria-ter-Heide opende zopas het vierde Brasschaatse fitpark. De tien toestellen zijn niet alleen voor de senioren van het dienstencentrum bedoeld, ook jongeren kunnen er gebruik van maken.

Eerder al werden er fitparken geopend aan de Remise in het gemeentepark, naast Antverpia en in de Prins Kavellei in Brasschaat.

“Heel de buurt kan gebruikmaken van dit nieuwe fitpark”, zegt OCMW-voorzitter ...