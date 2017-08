Cafévrienden schenken muziek en drankbonnen

Boom - Gust Govaerts zal zijn 90ste verjaardag niet snel vergeten. Hij werd door ruim veertig cafévrienden verrast in zijn stamkroeg, café Radio, met livemuziek en geschenken.

Gust Goyvaerts werd op 17 juli al 90 jaar. Voor die bewuste maandag hadden onder leiding van Paul Van Wouwe en Erwin Opdenacker alle vrienden een verrassingsfeestje in elkaar gebokst.

“Spijtig genoeg kon het toen niet doorgaan want Gust was zwaar ten val gekomen en naast wat blauwe plekken hield hij er ook een verblijf in het ziekenhuis aan over met een operatie aan de elleboog. Maar uitstel is geen afstel. We konden het met zijn allen ­geheimhouden en dus werd het feestje afgelopen maandag gehouden, ook al is Gust nog niet helemaal de oude”, legt Erwin Opdenacker uit.

Geen geboren Bomenaar

Zijn vriendin Mia, die tien jaar jonger is, verzorgt hem goed en hield alles mee geheim. Gust is niet geboren en getogen in Boom, maar woont er al ettelijke jaren en is intussen een echte steenbakker geworden. Hij werd maandag ­letterlijk met muziek in zijn stamkroeg ontvangen. Zichtbaar geëmotioneerd nam hij de blijken van vriendschap in ontvangst.

Paul Van Wouwe had met enkele muzikale vrienden een dixieband gevormd en zorgde voor een ­vrolijke noot. “De muziek was top en sfeer zat er direct goed in”, zei Gust Goyvaerts nadat de eerste emoties letterlijk waren doorgespoeld.

Bonnen voor spijs en drank

Verder hadden alle (café)vrienden geld samen gelegd, en dat ­resulteerde in geschenken als ­zestig bonnetjes voor evenveel pintjes en drie bonnen van elk 50 euro waarmee Gust in restaurant Salpicon, even verderop, uit eten kan gaan.

“Gust hoort wel niet zo goed meer, maar hij heeft meer dan ­genoten in zijn staminee, na de mindere leuke weken na zijn val. Hopelijk blijft hij nog lang bij ons en kan hij genieten van onze ­+geschenken”, besloot het gezelschap.