De spreekwoordelijke baksteen in de maag ligt almaar meer Vlamingen óp de maag. De aanhoudende stijging van de prijzen voor bouwgrond en de strengere (energie)normen maken nieuwbouw almaar duurder. En dus zit er maar één ding op: downsizen. In vergelijking met 2000 bouwen we grosso modo al een vijfde kleiner.

De cijfers van de FOD Economie liegen er niet om. “Vandaag woont de Vlaming in een woning die gemiddeld 27 m² kleiner is dan de 160 m² in 2000. Wie in een flat woont, moet het met 17 m² ...