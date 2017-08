Beerzel / Putte - Een vriendelijke man, een superbuurman zelfs. Iemand die ook ervaring had met het rooien van grote bomen. Zo omschrijven buurtbewoners Urbain ‘Urbi’ Peeters (54). Hij overleed maandag in zijn tuin in Beerzel (Putte) toen hij een stuk van de stam op zich kreeg.

Urbi Peeters was niet aan zijn proefstuk toe toen hij maandag omstreeks 16.30u een grote boom wilde neerhalen in zijn bosrijke tuin in de Hoogstraat. Hij had dat al vaak gedaan en zorgde dan ook voor ...