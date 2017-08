Officieel: Jonathan Legear ruilt Standard voor STVV

Sint-Truiden - Jonathan Legear (30) verlaat Standard voor Sint-Truiden. Bij de Kanaries heeft de vleugelspeler zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract, met één jaar optie. Dat hebben de Limburgers dinsdag bekendgemaakt.

Legear, een jeugdproduct van Standard, raakte op een zijspoor toen hij in 2011 Anderlecht verliet voor het Russische Terek Grozny. Bij KV Mechelen probeerde hij in 2014 zijn carrière te herlanceren, zonder succes. Na een korte periode bij het Griekse Olympiakos verkaste de flankaanvaller naar Blackpool, maar hij speelde geen minuut in de Engelse tweede klasse. In het voorjaar van 2015 vond Legear dan onderdak bij Standard. Maar ook bij de Rouches wilde het niet echt lukken.

Legear, twee keer Rode Duivel (vier selecties), kwam de voorbije weken niet voor in de plannen van de nieuwe Standard-coach Sá Pinto.