Man schiet met loodjesgeweer in tuin van achterburen: “Moet er dan eerst een dode vallen?”

Wuustwezel - Lennard De Rooij (28) en Sandy Robbens (29) verhuisden een jaar geleden naar een woonbos in Wuustwezel. Maar dat is blijkbaar niet naar de zin van de buurman.

“We houden allebei van de rust en de natuur en hoopten hier samen met onze kippen, honden en konijntjes een mooie toekomst op te bouwen samen met ons zeven weken oude dochtertje Nieke.”

Maar van rust is geen sprake. De achterbuurman is het gezin blijkbaar niet goed gezind. “Al van bij het begin maakte hij duidelijk dat we maar beter konden ophoepelen”, zegt Lennard. “Hij heeft het niet voor dieren. In het begin dachten we dat hij wel zou bijdraaien, maar het gaat van kwaad naar erger. Al meer dan een jaar worden we gepest. Dat gaat van keiharde muziek, 's nachts onze tuin verlichten om de dieren op te jagen, olie voor de poort gieten, kippen de nek omwringen, dreigen met gif te gooien en nu zelfs beschoten worden.”

De politie werd al meermaals ingeschakeld en probeerde de man tot inzicht te brengen. Hem oppakken voor de pesterijen gaat niet. Daarvoor zijn de feiten niet ernstig genoeg. “We vragen ons af wat er moet gebeuren alvorens er wordt ingegrepen”, zeggen Lennard en Sandy. “Moet er een dode vallen? Maandag dreigde de buurman ons huis in brand te steken. We hebben de politie gebeld. Iets na middernacht rook mijn vrouw brandlucht. Ik wilde de woning controleren en toen ik met de zaklamp naar buiten ging, schoot hij met een geweer. Het kogeltje kwam terecht in de zijwand van het zwembad, maar voor hetzelfde geld had hij ook mij kunnen raken.”

Korpschef Rudy Verbeeck van de politiezone Grens bevestigt de feiten. “Het incident kadert in een burenruzie. Bij de huiszoeking bij de verdachte werd een loodjesgeweer in beslag genomen.”

“Het probleem is dat we alleen staan met deze miserie”, zegt het koppel. “De buren zijn nog aan het bouwen. En aan de andere kant zijn de buren voor lange tijd op reis. Naast de achterbuur staat er bouwgrond te koop.”

“Het is jammer dat de politie niet meer kan of mag doen. We hebben beeldmateriaal en bewijzen. Maar we krijgen enkel te horen dat we niet op de buurman zijn aantijgingen moeten reageren in de hoop dat hij het dan wel beu zal worden. Ondertussen zijn we een jaar verder en gebeurt er niets.”

De achterbuurman was gisteravond niet bereikbaar voor commentaar.